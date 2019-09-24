Экс-главе Литвы в США предложили стать послом "Поколения равных прав"

Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте предложили стать послом инициативы "Поколение равных прав".

Бывшей главе постсоветской республики предложили новую должность на форуме лидеров социальной политики Concordia Annual Summit, который в эти дни проходит в Нью-Йорке, США.

Об этом, ссылаясь на представителей Дали Грибаускайте, сообщает "Парламентская газета".

Инициатива "Поколения равных прав" ставит своей целью создание равных прав и возможностей для женщин в сравнении с мужчинами.

Отметим, что Далю Грибаускайте пригласили на Concordia Annual Summit как одну из немногих женщин-президентов, которая возглавляла страну на протяжении 10 лет подряд.