Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте предложили стать послом инициативы "Поколение равных прав".
Бывшей главе постсоветской республики предложили новую должность на форуме лидеров социальной политики Concordia Annual Summit, который в эти дни проходит в Нью-Йорке, США.
Об этом, ссылаясь на представителей Дали Грибаускайте, сообщает "Парламентская газета".
Инициатива "Поколения равных прав" ставит своей целью создание равных прав и возможностей для женщин в сравнении с мужчинами.
Отметим, что Далю Грибаускайте пригласили на Concordia Annual Summit как одну из немногих женщин-президентов, которая возглавляла страну на протяжении 10 лет подряд.
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