Пиво занимает первое место в России по объемам потребления среди всех алкогольных напитков.
Об этом, ссылаясь на отчет компании FinExpertiza, сообщает "Лента.Ру".
Сообщается, что в минувшем году россияне выпили порядка 8 миллиардов литров пива.
Вина и винодельческой продукции же граждане страны в 2018-м году выпили 954 миллиона литров, а водки и ликероводочных изделий — 833 миллиона литров.
Шампанское и игристые вина, а также коньячные изделия, согласно отчету компании FinExpertiza, у россиян популярностью не пользуются — в минувшем году россияне выпили лишь 169 миллионов литров того и 115 литров другого соответственно.
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