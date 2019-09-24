В 2018 году россияне выпили 8 миллиардов литров пива

Пиво занимает первое место в России по объемам потребления среди всех алкогольных напитков.

Об этом, ссылаясь на отчет компании FinExpertiza, сообщает "Лента.Ру".

Сообщается, что в минувшем году россияне выпили порядка 8 миллиардов литров пива.

Вина и винодельческой продукции же граждане страны в 2018-м году выпили 954 миллиона литров, а водки и ликероводочных изделий — 833 миллиона литров.

Шампанское и игристые вина, а также коньячные изделия, согласно отчету компании FinExpertiza, у россиян популярностью не пользуются — в минувшем году россияне выпили лишь 169 миллионов литров того и 115 литров другого соответственно.