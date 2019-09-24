Умер один из создателей мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти"

В США в возрасте 54 лет ушел из жизни продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти".

Телесеть Adult Swim сообщает, что скоропостижный уход Майка Мендела стал для всех его знакомых и близких потрясением, передает ТАСС.

Причина смерти спродюсировавшего две сотни эпизодов "Симпсонов" Мендела не раскрывается.