В США в возрасте 54 лет ушел из жизни продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти".
Телесеть Adult Swim сообщает, что скоропостижный уход Майка Мендела стал для всех его знакомых и близких потрясением, передает ТАСС.
Причина смерти спродюсировавшего две сотни эпизодов "Симпсонов" Мендела не раскрывается.
Что ни говори, но даже закоренелые скептики и атеисты, время от времени заглядывают в гороскоп. Давайте узнаем, какие автомобили подходят тому или иному знаку Зодиака.
Муфтий также заявил о намерении Духовного управления мусульман построить мечети во всех городах-миллионниках.
Верховная рада приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности, и он вступит в силу 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что эта мера не позволит парламентариям прятаться от закона и избавит страну от касты неприкасаемых. Однако многие задаются вопросом - что же за этим последует.