В МЧС рассказали, как обезопасить себя при падении вулканического пепла

Вулканический пепел способен не только вызвать аллергию при попадании в легкие, но и вывести из строя бытовую технику или даже автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.

При пеплопаде следует забаррикадироваться дома с запасом респираторов. Если респираторов под рукой нет, подойдет хлопчатобумажная повязка, пропитанная садовым раствором.

Не будет лишним, советуют эксперты, накрыть электрооборудование плотной тканью или же, например, пленкой.

Когда пеплопад закончится, весь дом и всю технику следует тщательно очистить от его частиц. Особое внимание при уборке стоит уделить местам, где вулканический пепел мог скопиться — например, крыше или же водосточным желобам.