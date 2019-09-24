Названы регионы, в которых чаще пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети. Данные были представлены на оперативном совещании под руководством председателя СК Александра Бастрыкина.

Согласно статистике, в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 - 8 383.

На данный момент в розыске продолжают оставаться 98 детей.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», - сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, основными причинами пропажи детей являются отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни.

По итогам совещания Бастрыкин дал ряд поручений, в частности, проработать вопрос о создании базы ДНК-учёта родственников пропавших без вести детей.

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Фото: sledcom.ru