Руководство чебоксарского колледжа запретило студентам посещать митинги

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа обязали подписать внутренний документ, в котором под угрозой отчисления запрещается посещение митингов. Об этом сообщил глава юридической службы "Апология протеста" Андрей Глухов.

По его словам, администрация учебного заведения начала сбор подписей со студентов под документом "Ознакомление с правилами поведения и приведенными ниже законами". В нем сказано, что студенту "разъяснена мера наказания" в случае его присутствия на публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации).

"В случае поступления официальных жалоб к студенту, как не исполняющему законы и правила внутреннего распорядка колледжа, применяются меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа", - отмечается в правилах.

Юрист подчеркивает, что инициатива руководства чебоксарского колледжа носит противоправный характер. "В российском законодательстве нет возрастного ценза на участие в акциях. Нет и отдельной ответственности за участие несовершеннолетнего в митингах. Поэтому отчисление из учебного заведения в связи с участием в митингах, даже не согласованных с властями, будет прямым нарушением закона", - заключил Глухов.

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