Строительству нижегородского космодрома мешают две "убыточные" деревни

Для строительства частного суборбитального космодрома в Нижегородской области необходимо расселить две деревни. Об этом заявил генеральный директор оператора проекта компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

По его словам, населенные пункты "глубоко убыточны" с точки зрения государства, поскольку в них проживают всего несколько десятков человек. "Все ждут, когда они полностью обнулятся. Но для жителей это их родина и им жить на этом месте нравится. Этот вопрос требует особенного внимания", - написал менеджер на своей странице в Facebook.

При этом еще несколько населенных пунктов, расположенных в радиусе 10 километров от предполагаемого места строительства космодрома, могут страдать от шума. "Хотя шум от мопеда соседа или от лая собаки будет выше", - подчеркнул гендиректор.

"Космодром станет точкой притяжения любителей авиации и космонавтики. А это возможность привлечь несколько сотен тысяч туристов в год. Это может быть хорошим драйвером развития местной инфраструктуры и создания рабочих мест. Поэтому мы планируем на первом этапе начать проводить огневые испытания двигателей на космодроме и обеспечить всем желающим доступ на эти испытания", - заключил Пушкин.

В феврале 2019 года компания "КосмоКурс" подписала соглашение по строительству космодрома с администрацией Нижегородской области. Строительство планируется на 2020-2025 годы, инвестор вложит в проект 2,6 млрд рублей.

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