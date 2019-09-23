Александр Друзь вернется в новом сезоне "Что? Где? Когда?"

Телекомпания "Игра-ТВ", которая занимается выпуском программы "Что? Где? Когда?" сообщила о то, что магистр игры Александр Друзь вернется в телепрограмму. В Осенней серии игры пройдут еще без Друзя, знаток вернется в игру в следующем сезоне.

Такое решение телекомпания объяснила тем, что Александр Друзь принес извинения после инцидента на игре "Кто хочет стать миллионером?". Илья Бер обвинил знатока в попытке подкупа. Друзь якобы просил передать ему ответы на вопросы за часть выигранного вознаграждения.