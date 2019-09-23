Сенатор пожаловался в СК на юмористический блог курского комика

Сенатор от Курской области Александр Михайлов попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело против бывшего игрока курской команды КВН Антона Сасина, известного своими пародиями на премьер-министра Дмитрия Медведева. Политик увидел себя в придуманном блогером персонаже.

"Последние два дня меня вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Александра Михайлова с целью возбудить уголовное дело за то, что я веду этот юмористический блог. Эта эпопея длится уже два месяца, и я решил, что мне необходима помощь неравнодушных юристов", - пояснил сам юморист.

Сначала блогера вызывали в полиция. "Заявление мне не показали, но сообщили, что заявитель обвиняет меня в клевете", - уточнил он. Позднее юмориста вызвали в Следственный комитет, где объяснили, что дело может быть открыто по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В описании канала Сасина говорится о том, что это "юмористическая пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти в ногу со временем". Блогер добавил, что сенатор не просил его удалить видеоролики. "Я не пародировал Михайлова. Я придумал персонаж", - подчеркнул автор.

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