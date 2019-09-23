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В Совфеде не удивлены заявлению американского генерала об учениях НАТО

Общество print

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пояснил смысл послания американского генерала. Ранее экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес утверждал, что Россия специально мешает НАТО проводить учения в Черном море.

По мнению сенатора, все подобные заявления делаются с одной целью - "поднять российскую угрозу для НАТО", чтобы призвать союзников увеличить военные бюджеты. Джабаров указывает, что западные командиры часто прибегают к таким заявлениям, когда необходимо увеличивать военный бюджет.

Темы нато совфед бен ходжес владимир джабаров
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