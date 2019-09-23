Вероятный информатор американских спецслужб Олег Смоленков объявлен в России в розыск как пропавший без вести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.
"Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска", - заявили в ведомстве.
В МВД не стали раскрывать информацию о том, кто является инициатором розыска экс-чиновника президентской администрации, уточняет агентство РИА"Новости". В настоящее время Смоленков считается пропавшим без вести, разыскивается он по этой же причине.
Напомним, в начале сентября американский телеканал CNN рассказал про секретную операцию спецслужб США, в рамках которой из России в 2017 году был вывезен их информатор. По утверждению журналистов, он был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
Позднее в СМИ предположили, что речь идет об Олеге Смоленкове, который работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером.
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