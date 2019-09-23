В Минфине раскрыли количество чиновников в стране

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что на 10 тысяч россиян приходится 163 "чиновника". Это сотрудники муниципальных и государственных органов власти. Доля чиновников в общей экономике составляет 3,3%.

Примечательно, что только половина госслужащих исполняет "властные" полномочия. Нестеренко пояснила, что статус государственных служащих имеют все сотрудники государственных и муниципальных органов, а это в общей сумме около 2,4 миллиона человек. Первый замминистра финансов не смогла ответить на вопрос, много в России чиновников, либо мало.