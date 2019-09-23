СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

Следственный комитет "в мельчайших подробностях" установил все детали совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга.

В июне 2002 года в дом Круга проникли грабители, один из которых убил певца. Раскрыть преступление тогда не удалось из-за "отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик".

В 2019 году предварительное следствие по этому делу было возобновлено, поскольку следователям удалось получить дополнительную информацию. Сотрудники СК провели "колоссальную работу по восстановлению мельчайших подробностей преступления", рассматривая различные версии убийства.

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев рассказал следователям, что он вместе с еще одним бандитом Дмитрием Веселовым проник в дом Михаила Круга по указанию тверского криминального авторитета по кличке "Лом". Последний рассчитывал, что после ограбления Круг попросит у него помощи, а получив ее, будет отдавать благодетелю часть своих гонораров.

"Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись", - сказано в сообщении СК.

Позднее Веселов был убит еще одним участником банды "Тверские волки", который объяснил свои действия местью за смерть Круга, поклонником которого он являлся.

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