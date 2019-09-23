Роскомнадзор готов создать список распространителей фейков

Роскомнадзор готов создать список изданий, интернет-сообществ и пользователей, которые распространяют недостоверную информацию. Он будет опубликован на официальном сайте ведомства.

"Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на нашем сайте соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", - отмечается в докладе руководителя ведомства Александра Жарова, подготовленного к форуму Союза журналистов России.

В список предлагается вносить адреса страниц, на которых была опубликована недостоверная информация.

Напомним, в марте текущего года президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает крупные денежные штрафы. Недостоверная информация будет блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генерального прокурора или его заместителей.

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