Роскомнадзор готов создать список изданий, интернет-сообществ и пользователей, которые распространяют недостоверную информацию. Он будет опубликован на официальном сайте ведомства.
"Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на нашем сайте соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", - отмечается в докладе руководителя ведомства Александра Жарова, подготовленного к форуму Союза журналистов России.
В список предлагается вносить адреса страниц, на которых была опубликована недостоверная информация.
Напомним, в марте текущего года президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает крупные денежные штрафы. Недостоверная информация будет блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генерального прокурора или его заместителей.
Читайте также: Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?