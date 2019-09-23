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Российские работодатели назвали плюсы и минусы удаленной работы

Общество print

Аналитический центр "Битрикс24" провел опрос среди работодателей, чтобы определить преимущества и недостатки дистанционной работы. 43% работодателей отметили, что такой вариант взаимодействия позволяет закрыть глаза на местонахождение сотрудника, поскольку он может работать в любом городе любой страны.

Еще 35% работодателей посчитали преимуществом возможность экономить на заработной плате удаленных сотрудников. Еще 22% опрошенных руководителей компаний указали на то, что дистанционные сотрудники не тратят время и средства, чтобы добраться до работы.

Среди недостатков были отмечены: сложности в контролировании рабочего процесса удаленных сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкую мотивацию работников (22%), небольшую лояльность к руководству (14%), а также утечку информации (8%).

Темы битрикс24 удаленная работа
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