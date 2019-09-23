ВЦИОМ: 44% россиян пьют водопроводную воду

Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, что количество россиян, пьющих водопроводную воду, увеличилось. Сейчас около 44% жителей России употребляют воду из под крана, не прибегая к покупке бутилированной воды. Примечательно, что еще в 2016 году этот показатель составлял примерное 39%.

Около 35% из тех, кто употребляет водопроводную воду, утверждают, что используют специальные фильтры, которые очищают воду от вредных примесей. Доля людей, использующих фильтры, увеличилась в 18 раз по сравнению с 2016 годом.