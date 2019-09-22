В Чечне по подозрению в колдовстве задержали двух женщин и одного мужчину. Об этом сообщает региональный телеканал "Грозный".
Журналисты рассказывают о женщине, которую они называют "тетей Зиной". Местные жители считали ее колдуньей, к ней ходили, чтобы "решить проблемы, навести порчу на недоброжелателей и помочь карьере". В эфире телеканала женщину раскритиковал имам.
Корреспондент канала объясняет, что "существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью - неоспоримая в исламе истина".
В сюжете также рассказывается про еще одну подозреваемую в колдовстве по имени Сапият, которая виновата в том, что "без малейших раздумий предалась власти тех, кто сам на протяжении многих лет одержим нечистой силой".
В сентябре жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством после задержания местной жительницы, которая обвинялась в оказании магических услуг, пишет "Кавказский узел".
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Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.