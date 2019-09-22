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В Чечне задержали трех человек по подозрению в колдовстве

Общество print

В Чечне по подозрению в колдовстве задержали двух женщин и одного мужчину. Об этом сообщает региональный телеканал "Грозный". 

Журналисты рассказывают о женщине, которую они называют "тетей Зиной". Местные жители считали ее колдуньей, к ней ходили, чтобы "решить проблемы, навести порчу на недоброжелателей и помочь карьере". В эфире телеканала женщину раскритиковал имам. 

Корреспондент канала объясняет, что "существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью - неоспоримая в исламе истина". 

В сюжете также рассказывается про еще одну подозреваемую в колдовстве по имени Сапият, которая виновата в том, что "без малейших раздумий предалась власти тех, кто сам на протяжении многих лет одержим нечистой силой". 

В сентябре жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством после задержания местной жительницы, которая обвинялась в оказании магических услуг, пишет "Кавказский узел". 

 

Темы чечня магия полиция задержание колдовство
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