Температура ниже нормы будет в Центральной России всю неделю

В Центральной России в течение следующей рабочей недели прогнозируется погода без осадков и с температурой воздуха ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Москва и область в течение всех рабочих дней грядущей недели будет находиться в восточной периферии антициклона. Это значит, что осадков не ожидается. В целом, такое отклонение будет характерно в этот период для всей центральной России", - сказал он, передает агентство РБК.

С 24 сентября ночная температура в Москва будет в районе нуля градусов, а в Московской области - до минус четырех. Днем воздух прогреется до 7-8 градусов тепла, - это ниже климатической нормы на 4 градуса.

В ночь на понедельник в столице выпадет первый снег. Ясная и прозрачная погода без осадков придет в центральные регионы страны со вторника.