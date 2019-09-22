Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вернулся к полетам. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей", - отмечается в сообщении. Пилот приступил к полетам на минувшей неделе, уточнили в авиакомпании.
Напомним, аварийная посадка произошла 15 августа. Благодаря правильным действиям команды экипажа из 233 пассажиров, находившихся на борту, никто не пострадал. Действия пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми. Президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России. Промежуточный отчет МАК подтвердил версию о попадании птиц в двигатели самолета.
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