Командир севшего на кукурузное поле самолета вернулся к полетам

Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вернулся к полетам. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей", - отмечается в сообщении. Пилот приступил к полетам на минувшей неделе, уточнили в авиакомпании.

Напомним, аварийная посадка произошла 15 августа. Благодаря правильным действиям команды экипажа из 233 пассажиров, находившихся на борту, никто не пострадал. Действия пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми. Президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России. Промежуточный отчет МАК подтвердил версию о попадании птиц в двигатели самолета.