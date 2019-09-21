Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
Об этом в эфире телеканала НТВ заявил журналист и друг исполнительницы главной роли в популярном сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Майоров.
На высказывание Майорова обращает внимание агентство новостей РИА.
По словам мужчины, есть надежда на то, что все еще может обойтись, и диагноз, о котором сообщали средства массовой информации, не является окончательным.
СМИ же, напомним, писали, что у Анастасии Заворотнюк злокачественная опухоль мозга последней стадии.
Сергей Майоров подтвердил, что 48-летняя Заворотнюк находится в очень тяжелом состоянии.
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директора актрисы.
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