Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил журналист и друг исполнительницы главной роли в популярном сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Майоров.

На высказывание Майорова обращает внимание агентство новостей РИА.

По словам мужчины, есть надежда на то, что все еще может обойтись, и диагноз, о котором сообщали средства массовой информации, не является окончательным.

СМИ же, напомним, писали, что у Анастасии Заворотнюк злокачественная опухоль мозга последней стадии.

Сергей Майоров подтвердил, что 48-летняя Заворотнюк находится в очень тяжелом состоянии.