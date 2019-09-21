Журналист из Германии Доминик Клаус сравнил жизнь в России и Европе.
Статья журналиста опубликована на немецком портале Ostexperte. de.
На публикацию обращает внимание Lenta. ru.
В Москве, в отличие от Европы, не все знают английский язык, написал Доминик Клаус.
Столичный метрополитен чище подземок в Европе, а поезда ходят почти бесшумно, отметил журналист. Люди в метро же в основном, удивился Клаус, читают книги.
Немец также подивился быстрому интернету, большим очередям, и тому, что россияне получают зарплату дважды в месяц.
Также Доминик Клаус расстроился, что в России сложно найти вкусный сыр.
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