Журналист из Германии сравнил жизнь в России и Европе

Журналист из Германии Доминик Клаус сравнил жизнь в России и Европе.

Статья журналиста опубликована на немецком портале Ostexperte. de.

На публикацию обращает внимание Lenta. ru.

В Москве, в отличие от Европы, не все знают английский язык, написал Доминик Клаус.

Столичный метрополитен чище подземок в Европе, а поезда ходят почти бесшумно, отметил журналист. Люди в метро же в основном, удивился Клаус, читают книги.

Немец также подивился быстрому интернету, большим очередям, и тому, что россияне получают зарплату дважды в месяц.

Также Доминик Клаус расстроился, что в России сложно найти вкусный сыр.