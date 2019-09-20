Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит свободное время. По его словам, у российского лидера нет полноформатных выходных, поскольку к нему постоянно идут документы из различных министерств и ведомств, которые требуют неотложного внимания.
Песков отметил, что, несмотря на загруженный график, российский президент регулярно уделяет время близким и родственникам, а также занимается спортом.
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