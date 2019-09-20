Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Главным источником информации для детей оказались родители

Общество print

Самым значимым источником информации для детей остаются родители. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. 

На родителей в качестве главного источника информации указали 73% опрошенных школьников. Чуть меньше - 69% - назвали интернет. На третьем месте оказались друзья, так ответили 63% опрошенных. В число малозначимых источников попали телевидение, газеты и журналы. Меньше всего школьников интересует радио. 

"Для современных молодых людей медиапотребление становится важной социальной практикой. Медиа для них - способ взаимодействия с внешним миром", - отметила декан журфака МГУ Елена Вартанова.

По ее словам, в детях необходимо развивать способность к критическому анализу и оценке содержания информации, получаемой из СМИ, умение осознанно использовать эту информацию, навыки создания и распространения цифрового контента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы Василий Власов предлагает продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, это позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.

Читайте также: Снарядить первоклассника в школу стоит от 14 до 31 тыс. рублей

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дети опрос родители источники информации
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Недвижимость
Как накопить на покупку квартиры
Новости Все >
МРЭФ: агропромышленный комплекс - сфера взаимного интереса
В Болгарии пожаловались на бессилие в вопросе снятия санкций против РФ
Трусова чисто исполнила короткую программу на дебютном турнире
Песков рассказал, как Владимир Путин проводит выходные
Высокое число инфарктов по понедельникам связали с выходными и спиртным
"Миллиард долларов - не предел": Андрей Назаров о Молдове на МРЭФ
Экс-владелец "Рая" рассказал о загулах сборной России на Евро-2008
Саудовская Аравия заставляет богатые семьи инвестировать в Saudi Aramco
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
Сборная России проиграла Японии на старте Кубка мира по регби
Последние материалы
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
Сборная России проиграла Японии на старте Кубка мира по регби
Главным источником информации для детей оказались родители
Россияне назвали самые популярные онлайн-сервисы
"Зенит" сообщил, что Кокорин скоро приступит к тренировкам
СК потребовал арестовать расстрелявшего своих коллег полицейского
Киев обещает снять блокаду с Донбасса в обмен на возврат предприятий
"Шахтер" и киевское "Динамо" планируют пригласить Луческу
Лукашенко собирается упростить визовый режим с Евросоюзом
Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Власть
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Военные новости
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова Василий Амирджанов Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 20 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
СК потребовал арестовать расстрелявшего своих коллег полицейского
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Женщины массово ринулись избавляться от "злого лица"
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В Нафтогазе посоветовали готовиться к прекращению транзита газа из РФ
Губернатор Калининградской области осадил чиновника НАТО
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Отсутствие прописки больше не помешает призыву в армию
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Нашлась женщина, которая подкармливала Роналду бургерами
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
История и современность
Осада Акры - важное событие в истории крестовых походов
Осада Акры - важное событие в истории крестовых походов
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Турция развернет первые С-400 в декабре
Турция развернет первые С-400 в декабре
Арабская коалиция проводит военную операцию в Йемене
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Польский поход 1939 года: почему РККА пришлось брать штурмом белорусский Гродно
Польский поход 1939 года: почему РККА пришлось брать штурмом белорусский Гродно
Началось замещение россиян мигрантами
Началось замещение россиян мигрантами
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Фотогалереи
Лучшие кроссоверы Европы 5 Фото Лучшие кроссоверы Европы
Идолы 1990-х: время не щадит никого 6 Фото Идолы 1990-х: время не щадит никого
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Домашнее
Симптомы гиперактивности у ребёнка
Девять вредных привычек, пагубно влияющих на здоровье
Беременность: 11 интересных фактов о ней
Уличную еду лучше покупать, если в кармане есть активированный уголь
Девять необычных рецептов из разных стран для лечения простуды
Пять комплиментов детям, от которых лучше воздержаться
Проверенные народные средства против аллергии
Топ-5 продуктов, которые помогут не заболеть раком
54-летняя жительница Томской области родила пятого ребенка
54-летняя жительница Томской области родила пятого ребенка
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
Первые морщины
Первые морщины
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
Лайфхаки для дачников
Лайфхаки для дачников
В Саратове мать бросила новорожденного ребенка одного в квартире
В Саратове мать бросила новорожденного ребенка одного в квартире
Забавные фото
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ