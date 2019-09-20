Самым значимым источником информации для детей остаются родители. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова.
На родителей в качестве главного источника информации указали 73% опрошенных школьников. Чуть меньше - 69% - назвали интернет. На третьем месте оказались друзья, так ответили 63% опрошенных. В число малозначимых источников попали телевидение, газеты и журналы. Меньше всего школьников интересует радио.
"Для современных молодых людей медиапотребление становится важной социальной практикой. Медиа для них - способ взаимодействия с внешним миром", - отметила декан журфака МГУ Елена Вартанова.
По ее словам, в детях необходимо развивать способность к критическому анализу и оценке содержания информации, получаемой из СМИ, умение осознанно использовать эту информацию, навыки создания и распространения цифрового контента.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы Василий Власов предлагает продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, это позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.
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