Общественная палата не поддержала идею отмены отраслевых праздников

Общественная палата России выступает против отмены профессиональных праздников. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и рынка Илья Семин.

"Многие из профессиональных праздников активно отмечают в профильных отраслях на всех уровнях. Их отмечают и официально, и неофициально, проводят массовые мероприятия, соревнования. Отраслевые праздники важны для трудовых коллективов, к ним относятся очень серьезно", - сказал он.

Семин добавил, что такие праздники дают гражданам возможность почувствовать сплоченность и уважение к своей профессии. Поэтому их отмена ничем не мотивирована и с точки зрения эффективности труда ничего не даст. "Скорее, такая инициатива повредит, так как это выглядит как неуважение к профессии и ее представителям", - подчеркнул представитель ОП.

Ранее появилась информация о том, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность отмены некоторых нормативных актов СССР и РСФСР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

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