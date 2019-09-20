Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде

Московский городской суд изменил меру пресечения для актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за применения насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили под подписку о невыезде.

Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев попросил суд учесть положительные характеристики актера, а также поручительство руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, уточняет издание "Ведомости".

"Я полностью поддерживаю ходатайство. Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина", - сказала прокурор Анастасия Зверева во время заседания суда.

Напомним, Устинову предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал и заявил, что в несанкционированной акции не участвовал. В понедельник Тверской суд приговорил актера к 3,5 года колонии общего режима. Позднее прокуратура попросила суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

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