Российскому космонавту отказали в должности из-за жены-американки

Российского космонавта Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены, имеющей гражданство США.

"Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится - не утвержден", - сказал начальник ЦПК Павел Власов.

Как уточняет агентство РИА"Новости" со ссылкой на собственные источники в ракетно-космической отрасли, кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса, поскольку должность первого заместителя предполагает допуск к секретной информации.

При этом на официальном сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он является советником руководителя и курирует подготовку космонавтов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" запатентовала новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства. Для укрытия и маскировки спутники будут покрывать особой воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет.

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