Российского космонавта Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены, имеющей гражданство США.
"Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится - не утвержден", - сказал начальник ЦПК Павел Власов.
Как уточняет агентство РИА"Новости" со ссылкой на собственные источники в ракетно-космической отрасли, кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса, поскольку должность первого заместителя предполагает допуск к секретной информации.
При этом на официальном сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он является советником руководителя и курирует подготовку космонавтов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" запатентовала новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства. Для укрытия и маскировки спутники будут покрывать особой воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет.
Читайте также: Рогозин отказался обнародовать причины появления "дыры в "Союзе"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.