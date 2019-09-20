Нью-Йоркский пластический хирург Дэвид Шэфер рассказал об интересном бьюти-тренде, который наблюдается в последнее время. В клиники пластической хирургии начали массово обращаться женщины, которым не нравится их выражение лица в расслабленном состоянии. Они утверждают, что их лицо непроизвольно принимает "злой" вид.
Для такого выражения лица уже даже придумали отдельное название - "resting bitch face" (в переводе "лицо отдыхающей дряни"). Для исправления "дефекта" пациенткам вкалывают ботокс в отдельные части лица, что делает их счастливее и красивее. Эффект сохраняется около двух лет.
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