В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Часть российских профессиональных праздников могут отменить из-за регуляторной гильотины. К примеру, постановление Совнаркома СССР о праздновании Дня железнодорожника может уже в ближайшем будущем утратить силу.

Аналогичная участь может постичь и постановление Совета министров СССР о праздновании Дня радио. Под регулярную гильотину может попасть и День воздушного флота, который позднее стал профессиональным праздником авиаторов.