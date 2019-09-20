Часть российских профессиональных праздников могут отменить из-за регуляторной гильотины. К примеру, постановление Совнаркома СССР о праздновании Дня железнодорожника может уже в ближайшем будущем утратить силу.
Аналогичная участь может постичь и постановление Совета министров СССР о праздновании Дня радио. Под регулярную гильотину может попасть и День воздушного флота, который позднее стал профессиональным праздником авиаторов.
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