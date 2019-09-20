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В России сегодня стартуют продажи iPhone 11

Общество print

Продажи новых "яблочных" смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют в России в пятницу, 20 сентября, в 08:00 по московскому времени.

Предварительный заказ на новые iPhone 11 от американской компании Apple в России был открыт 18 сентября. Ритейлеры за первые дни перед началом официальных продаж зафиксировали повышенный спрос на новые модели. Места в очереди за новинкой продавали за 400 тысяч рублей.

 В частности, в re:Store отметили, что спрос на новые iPhone 11 и 11 Pro в 3 раза выше, чем на прошлогодние модели. В сети салонов "Связной" говорят, что спрос на iPhone 11 почти в 5 раз выше, чем на iPhone XR в прошлом году, а модели 11 Pro и 11 Pro Max в 2 раза популярнее, чем XS и XS Max.

Как выяснилось, новую модель смартфона выгоднее всего приобретать в США и Японии. Так, по данным портала PhoneArena, iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 Гб можно будет купить в российских магазинах за 132 тысячи рублей ($2053). А в США он будет стоить $1449.

Самый дорогой iPhone 11 c объёмом памяти 64 Гб - в Норвегии, он обойдётся в $947. А вот самые доступные смартфоны этой модели оказались в Японии - всего $692.

Фото: phonearena.com

 

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