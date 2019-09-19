Диссернет: каждый пятый ректор нарушает академическую этику

Сетевое сообщество "Диссернет" проверило более 670 российских вузов и выяснило, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику.

У 67 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в диссертациях. Еще у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи. А 32 ректора попали под определение "диссероделов" - тех, кто защищает недоброкачественную диссертацию или имеет отношение к таким защитам.

Девять руководителей вузов фальсифицировали научные исследования в форме научного подлога, два бывших ректора представляли публикации с недостоверными данными. Еще один - занимался "политической защитой" плагиата, утверждают в сообществе.

В антирейтинг ректоров вузов по нарушениям академической этики попал руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Далее идут ректоры Тамбовского государственного университета и Орловского государственного университета Владимир Стромов и Ольга Пилипенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вузы крупных городов России ждет серьезная проверка правоохранительных органов. Особое внимание будет уделено студентам кавказских республик.

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