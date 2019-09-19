Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врачи смогли вывести артистку из критического состояния.
Как сообщает канал Mash в Telegram, у докторов получилось значительно уменьшить отек мозга, благодаря чему Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения. Медики продолжают оказывать ей все необходимое лечение.
Накануне вечером Заворотнюк пришла в сознание. По словам ее пиар-директора Марины Потаповой, у актрисы есть "немаленькие" шансы на выздоровление.
Напомним, Заворотнюк диагностировали глиобластому (рак мозга). Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
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