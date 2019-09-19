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Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Общество print

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врачи смогли вывести артистку из критического состояния. 

Как сообщает канал Mash в Telegram, у докторов получилось значительно уменьшить отек мозга, благодаря чему Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения. Медики продолжают оказывать ей все необходимое лечение. 

Накануне вечером Заворотнюк пришла в сознание. По словам ее пиар-директора Марины Потаповой, у актрисы есть "немаленькие" шансы на выздоровление. 

Напомним, Заворотнюк диагностировали глиобластому (рак мозга). Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Темы врачи больница реанимация заворотнюк
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