Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Врачи смогли вывести артистку из критического состояния.

Как сообщает канал Mash в Telegram, у докторов получилось значительно уменьшить отек мозга, благодаря чему Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения. Медики продолжают оказывать ей все необходимое лечение.

Накануне вечером Заворотнюк пришла в сознание. По словам ее пиар-директора Марины Потаповой, у актрисы есть "немаленькие" шансы на выздоровление.

Напомним, Заворотнюк диагностировали глиобластому (рак мозга). Состояние здоровья актрисы резко ухудшилось в середине сентября. На прошлой неделе ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.