Москвичам пообещали дождь и мокрый снег в начале следующей недели

В Центральной части России в начале следующей недели выпадет снег. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидрометa Юрий Варакин.

Причиной такой погоды станет циклон из Скандинавии, который будет продвигаться на юг. В воскресенье он дойдет до европейской части страны. При этом порывы ветра местами будут достигать 20-25 м/с.

"В связи с тем, что очередная порция холодного воздуха с северо-запада выйдет на территорию Центрального федерального округа, в пятницу пройдет атмосферный фронт, еще больше понизится температура. С субботы по понедельник температура в Московской области будет опускаться в ночные часы до -2 градусов", - сказал Варакин в интервью телеканалу "Звезда".

В понедельник ожидаются осадки с сухим снегом либо со снежной крупой. Вероятнее всего, дожди пройдут в Ярославской, Ивановской, Владимирской области и на севере и северо-востоке Подмосковья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители пригорода на юге Оттаве все чаще замечают енотов, которые находятся в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает местная телекомпания CBS News.

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