Глава Росгвардии: Устинову следовало дать один год условно

Осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении росгвардейца актеру Павлу Устинову следовало назначить один год условно. Такое мнение высказал глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения", - сказал он.

Назначенный актеру срок было бы правильнее добавить к пятилетнему сроку блогера Владислава Синицы, призывавшего "убивать жен и детей силовиков". По мнению Золотова, действия блогера были более возмутительными. "Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава богу, что он нам не попался", - объяснил глава Росгвардии.

Напомним, Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии 16 сентября. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к сотруднику силового ведомства. В ходе задержания актера один из росгвардейцев вывихнул плечо. Сам Устинов не признал вину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что государство приговором актеру Павлу Устинову снова выстрелило само в себя. Попало ли оно себе в ногу, в вывихнутую руку или в более интимное место - покажут ближайшие дни, а может, и недели.

Читайте также: Зеленский сделал ставку на мир через войну