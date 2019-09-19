ВЦИОМ: россияне готовы реже ездить на машине из-за цен на бензин

Большинство опрошенных россиян назвали высокую стоимость бензина возможной причиной отказа от частого использования автомобиля. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина респондентов (47%) готовы отказаться от частых поездок на автомобиле из-за дорогого бензина. Среди других причин участники опроса назвали дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%), а также большую загруженность дорог (14%), заботу об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Около 22% респондентов не могут отказаться от вождения, поскольку с этим связана их работа. Еще 14% россиян заявили о необходимости возить детей в школу, дополнительные секции и другие учреждения. Также опрошенные не могут отказаться от частого использования автомобиля из-за комфорта и экономии времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

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