Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, разрешившего выпивать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Министерства здравоохранения, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю.

"Один из экспертов - это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", - сказал депутат в интервью порталу Ura.ru.

Накануне в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья. Для мужчин это 900 миллилитров пива - три стандартные порции, для женщин - 200 миллилитров вина или две порции. В Минздраве также посоветовали еженедельно проводить два "трезвых" дня, чтобы указанное количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

Ранее Геннадий Онищенко пообещал подать в суд на авторов инициативы по выводу пива и пивной продукции из-под понятия алкоголя.

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