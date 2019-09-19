Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Министерства здравоохранения, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю.
"Один из экспертов - это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", - сказал депутат в интервью порталу Ura.ru.
Накануне в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья. Для мужчин это 900 миллилитров пива - три стандартные порции, для женщин - 200 миллилитров вина или две порции. В Минздраве также посоветовали еженедельно проводить два "трезвых" дня, чтобы указанное количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.
Ранее Геннадий Онищенко пообещал подать в суд на авторов инициативы по выводу пива и пивной продукции из-под понятия алкоголя.
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