Сотни россиян оставлены мошенниками без жилья

Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья. Об этом рассказали глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Мошенники в России вышли на новый уровень. Они уже не довольствуются, как раньше, небольшими суммами. Ими разработаны схемы, направленные на отчуждение ключевых активов граждан — в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников — жилье", — сказал Лях.

"Сейчас гораздо более серьезной проблемой является обратный выкуп жилья для граждан", — отметила Лазарева. На рынке недвижимости, по ее словам, механизм, в целом, тот же, что и при применении мошенниками схем с обратным лизингом автомобилей.

Работает схема так. Люди приходят получить заем. Им говорят, что если заложить квартиру, то сумма будет больше, а процент по ней — меньше. Но во время оформления человек подписывает не просто договор залога, а договор обратного выкупа. То есть они "продают" своё жильё за сумму "займа", которая часто не превышает даже четверти стоимости имущества и заключают договор аренды. Им искусственно создают условия для просрочки. И в результате, жильё, с условной стоимостью 2 миллиона, отходит кредитору за каких-то 800 тысяч

Евгения Лазарева сказала, что только в Сибирском федеральном округе на сегодняшний день более 200 пострадавших, лишившихся своего жилья.

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Фото: newsib. ru