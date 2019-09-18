Советницу губернатора Ульяновской области Светлану Опенышеву решили не увольнять за скандальную фотографию из "шоколадной" ванны. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
"Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор", - сказал он.
Ранее губернатор Ульяновской области призвал чиновницу не "кичиться своим достатком" и жить скромнее. Он добавил, что многие граждане могут позволить себе отдых за границей, однако "чудачества госпожи Опенышевой" вынудили его организовать проверку. Комиссия по этике посоветовала не увольнять женщину, а ограничиться выговором.
Сама чиновница извинилась за фотографию. Она подчеркнула, что не хотела никого обидеть и ей жаль, если чьи-то чувства были задеты.
По данным портала Ulpressa.ru, отпуск обошелся Опенышевой в 59 тыс. руб. Доход чиновницы в 2018 году составил 2,135 млн руб.
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