Ульяновскую чиновницу не стали увольнять за фото из "шоколадной" ванны

Советницу губернатора Ульяновской области Светлану Опенышеву решили не увольнять за скандальную фотографию из "шоколадной" ванны. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

"Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор", - сказал он.

Ранее губернатор Ульяновской области призвал чиновницу не "кичиться своим достатком" и жить скромнее. Он добавил, что многие граждане могут позволить себе отдых за границей, однако "чудачества госпожи Опенышевой" вынудили его организовать проверку. Комиссия по этике посоветовала не увольнять женщину, а ограничиться выговором.

Сама чиновница извинилась за фотографию. Она подчеркнула, что не хотела никого обидеть и ей жаль, если чьи-то чувства были задеты.

По данным портала Ulpressa.ru, отпуск обошелся Опенышевой в 59 тыс. руб. Доход чиновницы в 2018 году составил 2,135 млн руб.