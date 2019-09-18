ФОМ: экономический кризис в России замечают 62% россиян

Больше половины россиян (62%) считают, что страна переживает экономический кризис. Нынешний показатель является минимальным за последние пять лет. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди опрошенных, которые заметили кризис в российской экономике, 27% назвали его главным признаком снижение уровня жизни и доходов, 24% - инфляцию, рост цен и тарифов. Еще 11% - безработицу и сокращения на работе, 5% - повышение пенсионного возраста и слабое развитие промышленности, сельского хозяйства,а также спад экономики.

Четверть респондентов посчитали, что экономического кризиса в России нет. Двумя месяцами ранее их доля была чуть ниже - 19%. Самый высокий показатель за последние пять лет был отмечен в 2017 году - 27%.