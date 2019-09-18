В Приморье мигрантам запретили работать в такси, автобусах и маршрутках

Власти Приморья запретили иностранным гражданам работать в сфере транспорта. Запрет вступит в силу с 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации края.

Ограничение касается иностранцев, работающих на основании патентов. Иностранные граждане не смогут работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Под постановление попадают более 300 иностранцев, получивших патент на работу в Приморском крае, уточняет портал Znak.com.

Краевая администрация подчеркивает, что данная мера направлена на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве россиянам.