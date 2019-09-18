Власти Приморья запретили иностранным гражданам работать в сфере транспорта. Запрет вступит в силу с 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации края.
Ограничение касается иностранцев, работающих на основании патентов. Иностранные граждане не смогут работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.
Под постановление попадают более 300 иностранцев, получивших патент на работу в Приморском крае, уточняет портал Znak.com.
Краевая администрация подчеркивает, что данная мера направлена на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве россиянам.
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