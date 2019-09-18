Общественники не поддержали обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Национальный родительский комитет попросил Минпросвещения не вводить обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной госэкзамен (ОГЭ) по иностранному языку.

В обращении подчеркивается, что подготовка к новому обязательному экзамену потребует много сил и времени от детей, а для родителей обернется дополнительными расходами. Школьники также станут уделять меньше внимания русскому языку, математике, истории и другим предметам, уверены в комитете.

"С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ", - отмечают общественники.

Эти экзамены нужно сдавать на добровольной основе, заключается в письме. Иностранный язык станет обязательным предметом единого госэкзамен с 2022 года. С 2020 года экзамен в тестовом режиме пройдет в нескольких регионах.