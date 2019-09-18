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Более половины россиян против притока новых трудовых мигрантов

Общество print

"Левада-центр" опросил 1608 жителей России из различных регионов, чтобы определить их отношение к трудовым мигрантам. 72% опрошенных посчитали, что государство должно контролировать поток трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ. Более удивительным является следующий показатель - только 9% опрошенных выступили против государственного контроля трудовых мигрантов.

Еще 15% участников опроса оказались нейтральны в этом вопросе. Результаты исследования говорят о том, что все больше жителей России не приветствуют увеличение потока трудовых мигрантов, которое наблюдается в последние годы. Например, еще в июле 2017 года об обязательном регулировании потока трудовых мигрантов высказывались 58% респондентов. Уже через год количество решительно настроенных россиян в этом вопросе увеличилось - до 67%.

Также уменьшился объем жителей страны, которые считают, что власти должны способствовать притоку трудовых мигрантов для увеличения рабочей силы. В 2018 году такого мнение придерживались 14% опрошенных, сегодня - 9%. Актуальные данные свидетельствуют и об уменьшении числа граждан, которые имеют нейтральную позицию. Еще в июле 2017 года о равнодушии в сфере миграционной политики высказывались 30% опрошенных, сегодня - 15%.

"Левада-центр" проводил опрос с 22 по 28 августа среди жителей России старше 18 лет.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты другого опроса, согласно которым отношение к мигрантам из СНГ в целом негативное. Правда, немало граждан нашей страны просто "привыкли" и смирились с тем, что мигранты работают везде - в такси и общественном транспорте, в магазинах, на стройках, в ЖКХ, курьерами и даже в поликлиниках, больницах и школах.

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Темы опрос работа мигранты левада-центр
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