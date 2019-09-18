Минтрансу посоветовали снести все аварийные мосты в России

Ассоциация "Радор", объединяющая органы управления автомобильными дорогами регионов, предложила Министерству транспорта снести мосты, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии.

По словам генерального директора ассоциации Игоря Старыгина, на региональных и местных дорогах сейчас находятся почти 65 тысяч мостов, в том числе около 12 500 - деревянных. В аварийном и предаварийном состоянии - 3 867 мостов.

На их ремонт власти регионов запросили 350 миллиардов рублей, эти затраты расписаны на период с 2019 по 2035 годы. При этом непонятно, как мосты, которые уже стали аварийными, будут содержаться еще столько времени. Их следует снести, чтобы передвинуть объем финансирования на более ближний период, считает Старыгин.

Он также предложил распределять федеральные деньги по коэффициентам, которые учитывали бы вид работ (ремонт, капремонт, реконструкция) и габариты мостов.