Число несовершеннолетних невест в России значительно сократилось

За 30 лет число несовершеннолетних невест в России уменьшилось более чем в 15 раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В ведомстве отмечают, что в 1990 году подобных браков было 72 тысячи, а в минувшем году - всего 4,6 тысячи. Существенное снижение числа ранних браков связано с переосмыслением ценностей молодежью, а также с опасениями уголовного преследования за секс с несовершеннолетними.

"Снижение числа вышедших замуж несовершеннолетних вызвано сочетанием экономических факторов и переоценкой сознания молодежи. С одной стороны, для многих стало уже нормой, что молодые семьи должны жить отдельно, с другой - не все семьи могут позволить купить отдельное жилье для молодых, а сами молодые еще не заработали на квартиру", - подчеркнула заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова в интервью агентству РИА"Новости".