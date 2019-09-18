Крупнейший троллейбусный завод распрощался с половиной работников

Более половины сотрудников крупнейшего в России завода по производству троллейбусов и электробусов, расположенного в городе Энгельс, Саратовской области, уволены за последние полгода.

"На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек", - сообщил гендиректор завода Сергей Ключарев. Ранее на предприятии трудилось более 800 человек.

Более 70% всего троллейбусного парка страны сошли с его конвейера. Троллейбусы из Энгельса работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, и за рубежом.

Как сообщил Ключарев, сейчас площади завода арендует производственная компания «Транспортные системы», которая пока занимается выпуском троллейбусов, а в будущем планирует начать собирать трамваи. «Тролза» же оказывает своему арендатору услуги по поставке комплектующих.

Ключарев пояснил, что режим простоя продлится как минимум до конца сентября.

Напомним, что началось все в марте, когда на заводе был введен режима простоя. Основание - нехватка оборотных средств. Генеральный директор предприятия, Иван Котвицкий, был тогда же задержан по подозрению в коррупции. По версии следствия, экс-глава «Тролза» дал взятку налоговому инспектору, чтобы избежать наказания за неуплату 90 млн рублей налогов.

Фото: stroysar.ru