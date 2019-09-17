Госдума одобрила законопроект о единой базе данных россиян

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает создание единой базы данных россиян. Документ был внесен на рассмотрение правительством РФ.

В пояснительной записке к документу говорится о "систематизации и объединении сведений относительно населения страны". Оператором системы выступит Федеральная налоговая служба России. В базу данных будет вноситься базовая информация: ФИО, дата и место рождения, а также смерти, пол, ИНН, СНИЛС, а также данные о записях в актах гражданского состояния.

Доступ к базе данных населения получат только федеральные и муниципальные органы власти.