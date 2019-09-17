Кабмин поддержал законопроект об обязательном горячем питании в школах

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Госдумы об обязательном горячем питании для учеников начальных классов. Документ был разработан депутатом Госдумы Ириной Яровой совместно с зампредом Госдумы, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Яровая подчеркнула, что благодаря поддержке правительства, законопроект уже в ближайшее время может быть вынесен на обсуждение Госдумы.