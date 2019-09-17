Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальных сетях ситуацию вокруг местного школьного учителя. Все началось с обращения ростовчанки, которая пожаловалась в одной из городских групп в "ВКонтакте" на учителя-мужчину, который, по ее мнению, имеет "нетрадиционный" внешний вид.
Жительница Ростова обратила внимание, на то, что у преподавателя мужского пола нарощенные ногти, накрашенные ресницы, а также тональный крем на лице. Женщина отметила, что к мужчине, как к преподавателю нареканий нет. Однако, по ее мнению, "нести такую культуру в школу" недопустимо.
Большинство комментаторов встали на защиту учителя истории, аргументируя это тем, что на учителей и так валится много критики, а в том, что мужчина хочет красиво выглядеть, да еще и хороший преподаватель - нет ничего плохого.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.