В Ростове родители требуют уволить учителя-мужчину из-за маникюра

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальных сетях ситуацию вокруг местного школьного учителя. Все началось с обращения ростовчанки, которая пожаловалась в одной из городских групп в "ВКонтакте" на учителя-мужчину, который, по ее мнению, имеет "нетрадиционный" внешний вид.

Жительница Ростова обратила внимание, на то, что у преподавателя мужского пола нарощенные ногти, накрашенные ресницы, а также тональный крем на лице. Женщина отметила, что к мужчине, как к преподавателю нареканий нет. Однако, по ее мнению, "нести такую культуру в школу" недопустимо.

Большинство комментаторов встали на защиту учителя истории, аргументируя это тем, что на учителей и так валится много критики, а в том, что мужчина хочет красиво выглядеть, да еще и хороший преподаватель - нет ничего плохого.