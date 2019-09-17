Чиновницу из Ульяновска уволили за "селфи в шоколаде"

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева ранее опубликовала селфи из "шоколадной ванны". Порция снимков была сделана в Баку, где чиновница находилась в отпуске. Пользователи соцсети высказали свое недовольство тем, что Опенышева настолько открыто демонстрировала признаки "роскошной жизни".

После изучения обстоятельств скандала губернатор Сергей Морозов поручил провести служебное расследование в отношении чиновницы с последующим увольнением. Он также отметил, что любое нескромное поведение представителей власти будет строго пресекаться.