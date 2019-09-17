Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева ранее опубликовала селфи из "шоколадной ванны". Порция снимков была сделана в Баку, где чиновница находилась в отпуске. Пользователи соцсети высказали свое недовольство тем, что Опенышева настолько открыто демонстрировала признаки "роскошной жизни".
После изучения обстоятельств скандала губернатор Сергей Морозов поручил провести служебное расследование в отношении чиновницы с последующим увольнением. Он также отметил, что любое нескромное поведение представителей власти будет строго пресекаться.
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