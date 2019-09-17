Кокорина и Мамаева отпустили из колонии

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина отпустили из колонии в Белгородской области. Ранее их взяли под стражу за нанесение побоев и хулиганство. Футболисты отказались давать какие-либо комментарии и уехали на черном "Гелендвагене".