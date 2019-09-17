Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина отпустили из колонии в Белгородской области. Ранее их взяли под стражу за нанесение побоев и хулиганство. Футболисты отказались давать какие-либо комментарии и уехали на черном "Гелендвагене".
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Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
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