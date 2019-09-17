Определены города, куда хочет уехать молодежь

Молодежь России хочет уехать в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города страны в поисках лучшей жизни. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

По мнению эксперта, молодых людей привлекает более высокая оплата труда. Наибольшее количество желающих переехать в другой город ради более высокого заработка высказались жители Волгограда, Омска, Челябинска, Барнаула и Тольятти в возрасте от 18 до 30 лет.